Вам відмовили в субсидії через борг за комуналку? В Пенсійному фонді розповіли, що робити
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Звернутися по субсидію може майже кожне українське домогосподарство
Подати документи на отримання субсидії можна різним чином: прийти самому в Пенсійний фонд чи ЦНАП, або ж скориставшись онлайн інструментами. Та деяким заявникам у субсидії відмовлять. Причина — борги за житлово-комунальні послуги.
У Пенсійному фонду наголосили, для відмови потрібно мати прострочену заборгованість на понад три місяці загальною сумою в більш ніж 680 грн. Якщо ви все ж таки бажаєте отримувати субсидію, є кілька варіантів:
- сплатити заборгованість та документально це підтвердити,
- укласти договір про реструктуризацію боргу та докласти його копію до заяви на отримання субсидії,
- оскаржити рішення в судовому порядку, якщо ви не визнаєте борг, а документи про відкриття справи копіюються та докладаються до заяви.
Якщо все це вдасться за два місяці з початку неопалювального періоду (1 травня) та питання розв'яжеться, субсидію нададуть. Її термін буде з початку неопалювального сезону. Якщо питання не вирішиться — субсидію на неопалювальний період можна не отримати або її призначатимуть з місяця нового звернення.
Раніше "Телеграф" розповідав, що при підвищенні тарифів на комунальні та житлові послуги, автоматично перераховують суму субсидії. Вона пропорційно змінюється до вартості послуг з 2023 року.