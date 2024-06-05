В июне взлетели тарифы, но не субсидии: когда повысят выплату

Размер субсидии зависит от доходов домохозяйства и членов семьи, а также от их количества

В Украине с 1 июня тарифы на электроэнергию резко выросли. Субсидии для получателей государственного пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг также возрастут. Пересчет происходит автоматически.

Однако в Пенсионном фонде предупредили, что в июне ждать новой суммы субсидии не стоит. Сумма выплаты за текущий месяц начисляется в следующем, то есть деньги, которые люди получат в июне, будут выплатой за май. Поскольку стоимость электроэнергии выросла с 1 июня, то сумму перерасчета уже увидеть можно будет в выплате за этот месяц.

Она поступит на счета получателей субсидии в июле. В общем, у получателей субсидии определенных категорий, которым нужно подать документы заново, есть еще время до конца июня, чтобы это сделать. В таком случае они продолжат получать субсидию за время с начала неотапливаемого периода 1 мая. К этим категориям относятся семьи с разным количеством зарегистрированных и проживающих, арендаторы, ВПЛ и т.д. Это касается и тех, кто решил воспользоваться субсидией впервые — при подаче документов до 30 июня, помощь начислят за два предыдущих месяца.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что одной из преград при получении субсидии, а также причиной, по которой помощь могут забрать, являются долги за коммунальные услуги. Накопив небольшую сумму, можно потерять государственную помощь.