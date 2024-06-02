"Літні" субсидії: хто з українців може залишитися без допомоги

Подати заяву до ПФУ можна декількома способами

Деякі категорії українців, які отримували субсидію під час опалювального сезону, мають звернутись до Пенсійного фонду України. Це потрібно зробити до 1 липня.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики. Там зазначили, що більшості українців розмір субсидії на неопалювальний період Пенсійний фонд перерахує самостійно, для цього спеціально нікуди звертатись не потрібно.

За інформацією Мінсоцполітики, якщо громадянин одночасно відповідає всім наступним критеріям, йому необхідно звернутися до ПФУ. Звертатися до Пенсійного фонду потрібно особам, які:

отримували субсидії або пільги на початок повномасштабної війни (у січні 2022 року);

з січня 2022 року і протягом усього часу аж до сьогодні продовжують отримувати виплати пільги або субсидії;

на початок повномасштабної війни проживали (чи й надалі проживають) на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної війни жодного разу не звертались до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду із заявою та декларацією щодо актуалізації відомостей про себе чи членів сім'ї або домогосподарства, адресу перебування, наявних комунальних послуг тощо з метою перепризначення субсидії або пільги.

Подати заяву, декларацію та необхідні документи до ПФУ можна наступним способом:

відвідавши найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;

через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад;

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

направивши документи поштою – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через портал "Дія".

У Мінсоцполітики підкреслили, що у випадку, якщо громадянин не звернеться до органів Пенсійного фонду України із заявою та декларацією, – з липня відповідні виплати будуть зупинені. Поновлення відбудеться з місяця, у якому надійде звернення до Пенсійного фонду, а він прийме позитивне рішення про призначення субсидії чи пільги на оплату житлово-комунальних послуг та/або придбання твердого палива, скрапленого газу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в деяких випадках потрібен акт обстеження житлових умов домогосподарства. Серед таких — різниця в кількості зареєстрованих та проживаючих осіб.