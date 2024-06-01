Бронюють від мобілізації та дають житло: в Україні шукають автомеханіків на дуже хорошу зарплату

До обов’язків входитиме оперативний та плановий ремонт тягачів та напівпричепів

В Україні з’являється все більше пропозицій роботи із бронюванням від мобілізації. Львівська компанія шукає автомеханіків на дуже добру зарплатню.

Відповідна вакансія розміщена на одному із сайтів пошуку роботи та підбору персоналу. Потрібен автослюсар, автомеханік, ходовик, якому пропонують бронювання від мобілізації та зарплату від 45 000 до 80 000 гривень. Співробітник потрібен за умов повної зайнятості, роботодавець готовий взяти студента, людину з інвалідністю, ветерана, пенсіонера, але з досвідом роботи від 1 року. За потреби співробітнику надають житло.

Компанія пропонує високу та стабільну зарплату, яку виплачуватиме двічі на місяць. Робота – на новій СТО із можливістю навчання за рахунок роботодавця. Умови праці – комфортні.

У роботу входитиме оперативний та плановий ремонт тягачів та напівпричепів. Також вона включає попередню діагностику несправностей тягачів та напівпричепів, виявлення дефектів, зняття та встановлення агрегатів.

Вимоги до претендентів:

досвід роботи з вантажними автомобілями, напівпричепами;

знання будови та механіки тягачів, напівпричепів;

вміння виконувати слюсарні роботи різної складності.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві комунальників на роботу "заманюють" бронюванням від мобілізації. У мережі це викликало хвилю обурення.