Водіям запропонували роботу із зарплатою до 80 тисяч та бронею від мобілізації: беруть навіть з невеликим досвідом

Вимоги досить лояльні

В Україні стає все простіше знайти роботу з бронею від мобілізації, бо роботодавці адаптуються до нових умов та пропонують майбутнім співробітникам певні бонуси. Такі вакансії для будь-яких спеціальностей є у різних містах, також є пропозиції з достатньо високою зарплатою.

На одному з сайтів для пошуку роботу з’явилась вакансія для водіїв з зарплатою до 80 тисяч гривень та бронюванням від мобілізації. Співробітника шукають для праці у Радехові Червоноградського району Львівської області.

Потенційний робітник повинен мати водійське посвідчення категорії СЕ. Тобто, шукають водія для фур. Також серед вимог — досвід від 1 року, пунктуальність та відповідальність.

За умовами вакансії, у водія лише два обов’язки. Це перевезення вантажу за маршрутом та дотримання правил дорожнього руху, безпеки.

Роботодавець обіцяє водію такі умови:

зарплата від 65 до 80 тисяч гривень ;

; офіційний дохід;

гнучкий графік роботи;

можливість бронювання від мобілізації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Києві з’явилось багато вакансій з бронюванням від мобілізації та зарплатою від 20 тисяч гривень. Є пропозиції для різних спеціалістів.

У ЗМІ раніше писали, нібито Офіс президента відмовився від ідеї "економічного бронювання". Йдеться про фінансову модель, за якої роботодавець платить по 20 тисяч гривень військового збору для того, щоб певних працівників не мобілізували. "Телеграф" направив лист, щоб дізнатись, чи справді від "економічного бронювання" відмовились, і в Офісі президента відповіли на запит.