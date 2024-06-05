Світла не буде по 10 годин: українцям розповіли, коли ситуація зміниться на краще

Але зараз сподіватись на зменшення відключень не варто

У липні українцям варто очікувати, що за графіками відключень світла електроенергії не буде по 10 годин на добу. Ситуація може покращитись у вересні, коли з ремонту повернуться два блоки електростанцій.

А до цього на покращення не варто сподіватись. Про це сказав голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Ранок.LIVE".

"Не потрібно навіть на це (зменшення відключень — ред.) мати надій. Тому що наші можновладці кажуть, що ситуація буде ще більш критична у липні. Тобто якщо у нас зараз з вами відключення по 6-8 годин, то ми, очевидно, будемо очікувати у липні відключення по 10 годин", — зауважив він.

На питання журналістів, чи варто очікувати покращення ситуації з поверненням двох енергоблоків з ремонту, Попенко відповів стверджувально. Але зауважив, що це відбудеться не раніше кінця серпня, тож ситуація вирівняється на вересень місяць.

"Тобто у вересні ми спробуємо щось більше дати в мережу. А до цього періоду ситуація не зміниться", — пояснив він.

За його словами, повʼязано це зі значною втратою генерацій, при цьому не просто втратою, а втратою додаткових потужностей. Якщо місяць тому йшлося про втрату 8 гВТ потужностей, то зараз можна вже почути про 9,8 гВТ потужностей.

Імпорт електроенергії також не здатен повністю перекрити дефіцит, каже Попенко.

Раніше "Телеграф" писав, що премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів про стратегію з п'яти блоків для відновлення потужностей енергетики України.