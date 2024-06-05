"Падіння" зв'язку при відключеннях світла: у Міненерго розповіли, як вирішують проблему

Питання порушувалося ще рік тому

Через російські удари по енергетичних об’єктах, в Україні змушені надовго відключати світло. У деяких регіонах при відключеннях перестає працювати зв’язок, у Міненерго займаються цим питанням.

"Ще навіть рік назад це питання підіймалося при минулих обстрілах. І відповідні рішення до телекомунікаційних компаній були доведені щодо зобов'язання резервних видів живлення на основні вишки теле-, радіозв'язку та інтернет зв'язку", — розповів заступник міністра енергетики України Микола Колесник в ефірі національного телемарафону.

Однак, попри це, проблема в деяких регіонах існує досі. Міненерго разом із фахівцями на місцях працюють над її усуненням.

"На сьогодні дійсно таке питання місцями в певних регіонах постає і ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб закликати і швидко оперативно встановити додаткову резервну генерацію для цих вишок теле-, радіо-, зв'язку. Це важливе питання. Ми на сьогодні маємо деякі звернення, дуже швидко реагуємо та співпрацюємо з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає", — розповів Колесник.

Ще на початку проблем зі світлом в Україні в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв’язку, пояснили, що обладнання, з якого складається базова станція мобільного зв’язку, не працює без електрики. Коли світло вимикається, сигнал слабшає, а потім взагалі зникає. Це стосується як Інтернету, так і зв’язку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що у липні світла може не бути по 10 годин. Ситуація може покращитися лише до вересня.