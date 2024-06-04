Сирени повітряної тривоги не працюють при відключеннях світла: як дізнатися про небезпеку

Українцям розповіли, де можна отримати інформацію про повітряну небезпеку

Через російські атаки по енергооб’єктах України в Києві та семи областях ввели екстрені відключення світла. Як результат, українці змушені сидіти без електроенергії, мобільного зв’язку та інтернету по чотири години. Не працюють під час відключень і системи оповіщення повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Телеграф". Річ у тому, що сирени працюють також від електромережі.

Повідомлення повітряної тривоги спрацьовує тоді, коли радіолокаційні системи Повітряних сил ЗСУ фіксують переміщення ворожих літальних об’єктів у бік території України. Якщо електрики немає в певному районі, то в інших районах населеного пункту сигнал тривоги працюватиме, якщо ж світла немає у всьому населеному пункті — відповідно повітряну тривогу включити немає можливості.

Українців попереджали про це ще на початку повномасштабної війни. У КМДА розповіли, що мешканцям Києва сповіщення про тривогу може прийти у додатку "Київ Цифровий". Але коли відключають світло, то погано ловить мобільний інтернет та зв’язок, тому повідомлення може не дійти чи прийти із запізненням. Також є сайт, де в режимі онлайн можна стежити за картою повітряних тривог — регіон, де є небезпека, що підсвічується червоним. Але така можливість доступна лише у тому випадку, якщо є мобільний інтернет.

Українцям нагадали, що вони також можуть використати звичайні радіоприймачі.

"За повідомленнями про повітряну тривогу та відбій можна стежити за допомогою звичайних радіоприймачів на батарейках — на радіо "Київ" 98 FM або на частотах "Українське радіо" 105 FM", — сказано в повідомленні КМДА.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні може не бути світла по 10 годин. У Верховній Раді розповіли, у якому разі це можливо.