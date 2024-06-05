Теперь точно все: в Харькове окончательно демонтировали памятник Пушкину (фото)

Памятник поэту был установлен на площади Поэзии

В Харькове окончательно демонтировали памятник Пушкину, бюст которого был отправлен на хранение еще в начале полномасштабного вторжения. Теперь же коммунальщики добрались и до постамента.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета. По её информации, утром 5 июня работники Харьковзеленстрой окончательно разобрали постамент памятника Александру Пушкину на площади Поэзии в центре города.

После этого специалисты приступили к благоустройству территории.

Для справки: памятник поэту был установлен на площади Поэзии в центре Харькова в 1904 году. После полномасштабного вторжения России памятник обливали красной краской в ​​конце сентября 2022 года и в начале ноября 2023 года.

Напомним, что в Харькове в начале года также переименовали и улицу Пушкинскую. Это произошло после того, как её жестоко обстреляли россияне. Стоит отметить, что власти города долго не решались на этот шаг, даже несмотря на то, что некоторые украинцы не хотели иметь её у себя в городе. Однако мнение градоначальника изменил очередной российский обстрел, унесший жизни граждан.

"До вчерашнего дня я не спешил с решением менять название улицы Пушкинской. Я, как и многие харьковчане, всегда чувствовал, что Пушкин – это не о современной России, не о той реальности, которую путинский режим пытается насаждать, используя величие исторических фигур для своей выгоды. Но после того, как враг нанес ужасные удары по нашему городу, унес жизни невинных и превратил дома в руины, мы видим реальную цену таких решений. Это боль, которую Харьков почувствовал острое за всю историю этой войны. И потому я считаю, что мы не можем оставить все как есть", — говорил тогда мэр Терехов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве больше нет площади Льва Толстого.