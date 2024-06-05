Вийшов із СІЗО і "зник": в Одесі шукають кримінального авторитета, підозрюваного у вбивстві та викраденнях

Не виключено, що кримінальний елемент планує втекти з України

В Одесі зник один із лідерів кримінальної спільноти міста і підозрюваний у вбивстві місцевого боксера 34-річний Бабек Дамір-огли Гасанов на прізвисько "Бабуш". Минулого місяця суд випустив його із СІЗО під заставу, але на наступні засідання у справі про вбивство він не з'явився.

Про це повідомляє "Думська". Запобіжний захід кримінальному авторитету змінив Суворівський районний суд Одеси.

Відомо, що під заставу у 302 тисячі 800 гривень "Бабуша" випустили 10 травня, але цей документ не потрапив до реєстру судових рішень і згадується лише в одному із матеріалів апеляційного засідання. Його ймовірних спільників теж випустили із СІЗО під домашній арешт. Але прокуратура не погодилася з рішенням суду та подала апеляцію. Перше засідання призначили на 16 травня, але підозрюваний не з’явився і нібито захворів. Але адвокат не надав документів, які б це підтверджували. Суддя Одеського апеляційного суду виніс ухвалу та постановив у примусовому порядку привести Гасанова до суду 20 травня на друге засідання, але його так і не знайшли.

Виявилося, що уродженець Азербайджану Бабек Дамір-огли Гасанов зник, і це підтвердила його мати. Він так і не з’явився за місцем проживання після того, як вийшов із СІЗО. 30 травня той самий Суворовський суд Одеси задовольнив клопотання слідчого про те, щоб оголосити зловмисника у розшук. На цей період розгляд апеляції щодо запобіжного заходу припинено.

Як стверджують журналісти "Думської", Гасанов після виходу із СІЗО зустрівся з іншими кримінальними авторитетами, а також подарував своїй дружині "Мерседес". Швидше за все, він уже або втік з України, або готується до нелегального виїзду. Гасанова характеризують як "вкрай небезпечну, схильну до невмотивованого насильства" людину.

Нагадаємо, що у 2015 році у Гасанова у центрі Одеси стався конфлікт із боксером Сергієм Лащенком. Після бійки потерпілого спортсмена відвезли до Єврейської лікарні, але Гасанов увірвався туди та застрелив Лащенка просто у палаті. Його затримали, але вирок змогли ухвалити лише 2022 року — присудили 14 років позбавлення волі. Але майже одразу відпустили за "законом Савченко", де рік у СІЗО рахуэтсья, як два у колонії.

2023 року він знову потрапив до СІЗО за підозрою в "встановленні злочинного впливу" (ч. 3, ст. 255-1 ККУ). За даними слідства, "Бабуш" зміг організувати викрадення людини із камери. У в’язниці отримав статус "бродяги" і може претендувати на звання так званого "злодія в законі".

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Києві затримали п’ятьох "кримінальних авторитетів". Їх підозрюють у незаконному переправленні чоловіків за кордон і не лише.