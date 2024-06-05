Вышел из СИЗО и "пропал": в Одессе ищут криминального авторитета, подозреваемого в убийстве и похищениях

Не исключено, что криминальный элемент планирует скрыться из Украины

В Одессе пропал один из лидеров криминального сообщества города и подозреваемый в убийстве местного боксера 34-летний Бабек Дамир-оглы Гасанов по кличке "Бабуш". В прошлом месяце суд выпустил его из СИЗО под залог, но на последующие заседания по делу об убийстве он не являлся.

Об этом сообщает "Думская". Меру пресечения криминальному авторитету изменил Суворовский районный суд Одессы.

Известно, что под залог в 302 тысяч 800 гривен "Бабуша" выпустили 10 мая, но этот документ не попал в реестр судебных решений и упоминается лишь в одном из материалов апелляционного заседания. Его вероятных подельников тоже выпустили из СИЗО под домашний арест. Но прокуратура не согласилась с решением суда и подала апелляцию. Первое заседание назначили на 16 мая, но подозреваемый не явился и якобы заболел. Но адвокат не предоставил документов, которые бы это подтверждали. Судья Одесского апелляционного суда вынес определение и постановил в принудительном порядке привести Гасанова в суд 20 мая на второе заседание, но его так и не нашли.

Оказалось, что уроженец Азербайджана Бабек Дамир-оглы Гасанов пропал и это подтвердила его мать. Он так и не явился по месту жительства после того, как вышел из СИЗО. 30 мая тот же Суворовский суд Одессы удовлетворил ходатайство следователя о том, чтобы объявить злоумышленника в розыск. На этот период рассмотрение апелляции о мере пресечения приостановлено.

Как утверждают журналисты "Думской", Гасанов после выхода из СИЗО встретился с другими криминальными авторитетами, а также подарил своей жене "Мерседес". Скорее всего он уже либо сбежал из Украины, либо готовится к нелегальному выезду. Гасанова характеризуют как "крайне опасного, склонного к немотивированному насилию" человека.

Напомним, что в 2015 году у Гасанова в центре Одессы случился конфликт с боксером Сергеем Лащенко. После драки пострадавшего спортсмена увезли в Еврейскую больницу, но Гасанов ворвался туда и застрелил Лащенко прямо в палате. Его задержали, но приговор смогли вынести только в 2022 году — присудили 14 лет лишения свободы. Но почти сразу отпустили по "закону Савченко", где год в СИЗО считается, как два в колонии.

В 2023 году он снова попал в СИЗО по подозрению в "установлении преступного влияния" (ч. 3, ст. 255-1 УКУ). По данным следствия, "Бабуш" смог организовать похищение человека из камеры. В тюрьме получил статус "бродяги" и может претендовать на звание так называемого "вора в законе".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве задержали пятерых "криминальных авторитетов". Их подозревают в незаконной переправке мужчин за границу и не только.