Наталя Гуменюк отримала нову посаду після гучних скандалів: хто її "просунув" і чому це підвищення

З посади спікера об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" її звільнили 19 квітня

Наталія Гуменюк стала заступником начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь". Вона зазначила, що призначення офіцера на посаду – це закрита інформація та додала, що до її обов’язків входить усе, що стосується комунікацій.

Як стало відомо OBOZ.UA із власних джерел, на нову посаду Гуменюк просунула колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр, яка наразі опікується комунікаціями головкома Олександра Сирського. Нова посада Гуменюк – це по суті підвищення, оскільки вона вищого рангу, аніж та, яку військова обіймала раніше.

"Я зараз перебуваю на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь". До моїх повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь"", – сказала Гуменюк у коментарі "Детектор медіа".

З посади речника об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" її звільнили 19 квітня. Причини звільнення там не назвали.

Перед тим понад 140 представників українських ЗМІ звернулися до вищого військового керівництва країни з вимогою замінити спікера Сил оборони півдня на "більш компетентну особу", а Гуменюк "не допускати до будь-якого керування комунікаціями". Видання "Детектор медіа" написало, що заяву з такою вимогою журналісти відправили на ім'я головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича та міністра оборони Рустема Умєрова.

Нагадаємо, раніше Маляр потрапила у скандал скомпрометувавши військовослужбовців, чим довела до сліз депутата Інну Совсун. Її чоловік служить в армії від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час обговорення питання демобілізації військових ЗСУ чиновниця заявила, що військовослужбовці перед тим, як іти воювати, мали ознайомитися з Конституцією. Вона зазначила, що у документі зазначено, що демобілізація неможлива заздалегідь і воюватиме потрібно до закінчення воєнного стану.