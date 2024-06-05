Після гучного звільнення: Гуменюк отримала нову посаду, де працюватиме тепер

Управління, де вона обійняла посаду, створене в межах реформи комунікації в Збройних силах

Наталія Гуменюк, яку в квітні звільнили від керівництва Центром стратегічних комунікацій Сил оборони півдня, отримала посаду заступниці начальника. Тепер вона заступниця начальника управління комунікацій оперативного командування "Південь".

Про це вона розповіла в коментарі "Детектору медіа". За її словами, для неї це не нове призначення, адже призначення офіцерів на посаду є закритою інформацією. До її повноважень входить "все, що стосується комунікацій" ОК "Південь".

"Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК "Південь", — каже Гуменюк.

Вона каже, що тут є деяка різниця, хоча б навіть в тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК "Південь".

Вона пояснила, що управління, де вона обійняла посаду, створене в межах реформи комунікації в Збройних силах. Це, за словами Гуменюк, порівняно нова структура, яка має покращувати комунікації "з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення".

Що передувало

16 квітня на сайті Інституту масової інформації була опублікована заява, в якій більше сотні медійників закликають замінити Наталю Гуменюк більш компетентною людиною. Вони стверджують, що Гуменюк забороняє висвітлювати воєнні злочини РФ у її зоні відповідальності та вимагають забезпечити доступ до районів Херсона.

Тоді ж Гуменюк відреагувала на заклики журналістів до військового керівництва усунути її через перешкоди висвітлення російських воєнних злочинів, не допускаючи журналістів. Вона вважає, що це є абсолютна неправда. З її слів, журналісти не навели жодних доказів, а пресцентр Сили оборони не порушив жодних наказів командування. Пізніше у мережі звернули увагу на її новий вислів у бік журналістів, яких вона порівняла із шакалами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишня заступник міністра оборони України Ганна Маляр потрапила до скандалу після того, як довела дружину військового до сліз.