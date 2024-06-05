Мобілізованих допоможуть працевлаштувати за фахом в ЗСУ після навчання операторів дронів

Чим швидше людина пройде онлайн-навчання і отримає рекомендацію від військової частини — тим краще

У випадку отримання повістки під час навчання на оператора безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в рамках проєкту "ТехноРекрутинг", кандидатам допоможуть влаштуватися на службу за контрактом до потрібної військової частини.

Про це повідомив представник Міноборони Олексій Бежевець у коментарі для матеріала "Телеграфу" під назвою "Як стати оператором безпілотника для ЗСУ, куди йти і хто навчить: покрокова інструкція".

"Навіть якщо ти отримав повістку, ти можеш звернутися до рекрутингового центру, тобі допоможуть підібрати частину. Далі вже підеш до територіального центру комплектування з документами про мобілізацію, але з рекомендаційним листом і оформлюєшся на контракт до тієї військової частини, яка тебе чекає", — пояснив Бежевець.

За його словами, чим швидше людина пройде онлайн-навчання, складе іспити, візьме зобов'язання служити після курсу і отримає рекомендацію від військової частини — тим краще.

Компанія Victory Drones, що реалізує програму навчання, має контракти з конкретними підрозділами, де задіяні морпіхи, Сили спецоперацій, Генштаб — всі зацікавлені в прискореній підготовці великої кількості операторів БПЛА.

У Міноборони також радять кандидатам заздалегідь отримати запрошення від військової частини, аби полегшити проходження практики після навчання.

Як саме буде проходити навчання у новому центрі, що обіцяють кандидатам і скільки вже людей зацікавилися подібним форматом, читайте у повній версіі статті "Телеграфу" у другому абзаці новини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Латвія має намір незабаром відправити в Україну першу партію БПЛА. Це буде зроблено в рамках роботи коаліції країн, які вирішили допомогти ЗСУ отримати мільйон безпілотників.