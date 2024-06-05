Мобилизированных помогут трудоустроить по специальности в ВСУ после обучения операторов дронов

Чем быстрее человек пройдет онлайн-обучение и получит рекомендацию от воинской части – тем лучше

В случае получения повестки во время обучения на оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках проекта "ТехноРекрутинг" кандидатам помогут устроиться на службу по контракту в нужную воинскую часть.

Об этом сообщил представитель Минобороны Алексей Бежевец в комментарии для материала "Телеграфа" под названием "Как стать оператором беспилотника для ВСУ, куда идти и кто научит: пошаговая инструкция".

"Даже если ты получил повестку, ты можешь обратиться в рекрутинговый центр, тебе помогут подобрать часть. Дальше уже пойдешь в ТЦК с документами о том, что ты мобилизован, но с рекомендательным письмом и оформляешься на контракт в ту военную часть, которая тебя ждет", — объяснил Бежевец.

По его словам, чем быстрее человек пройдет онлайн-обучение, сдаст экзамены, возьмет обязательство служить после курса и получит рекомендацию от воинской части — тем лучше.

Компания Victory Drones, реализующая программу обучения, имеет контракты с конкретными подразделениями, где задействованы морпехи, Силы спецопераций, Генштаб – все заинтересованы в ускоренной подготовке большого количества операторов БПЛА.

В Минобороны советуют кандидатам заранее получить приглашение от воинской части, чтобы облегчить прохождение практики после обучения.

Как именно будет проходить обучение в новом центре, что обещают кандидатам и сколько уже людей заинтересовались подобным форматом, читайте в полной версии статьи "Телеграфа" во втором абзаце новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что Латвия намерена в скором времени отправить в Украину первую партию БПЛА. Это будет сделано в рамках работы коалиции стран, решивших помочь ВСУ получить миллион беспилотников.