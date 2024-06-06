У частині областей України світла може не бути до 20 години: є важливий нюанс

Ситуація зараз критична

На півдні України, зокрема, на Одещині, відключення електроенергії можуть тривати до 20 годин на добу. Енергетики зараз використовують дуже великі обмеження.

Про це сказав президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков в ефірі "Київ24". За його словами, ситуація наразі критична.

"Приміром, я зараз на півдні, на Одещині. У нас немає електроенергії до 20 годин на день. Дають світло на 2-4 години. Ситуація критична, але вона була прогнозована", — сказав Плачков.

Як розповідає кореспондент "Телеграфа" з Одеси, в обласному центрі ситуація не є настільки критичною. Тобто, якщо немає аварійних відключень чи планових ремонтних робіт, відключення виробляються за графіком.

Дійсно, є графіки з "чорним" та "сірим" кольором по відключенню. Однак це не 4 години на день, а 8-9, але з перервами. Кілька останніх днів електроенергію вимикають не тільки в "чорні", а й у "сірі" часи. Загалом можна сказати, що світло стабільно є щодня 8 або 9 годин.

Довідка:

Які є графіки

Чорний — у цей час світла не буде точно.

— у цей час світла не буде точно. Сірий — можливі обидва варіанти.

— можливі обидва варіанти. Білий – у ці години світло буде.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як дізнатися про графіки відключення світла, якщо не працюють сайти YASNO та ДТЕК.