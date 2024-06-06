Резерв+ не має юридичної сили: у Міноборони пояснили

Наразі ця інформація має виключно інформативний характер

З кінця травня усі військовозобов'язані мають оновити облікові дані, що можна зробити і у застосунку "Резерв+". Проте, чи дійсно він має юридичну силу, як військовий квиток?

Відповідь на це і ще багато питань є у матеріалі "Телеграфу": "Чому додаток Резерв+ глючить: у Міноборони дали відповіді на популярні запитання".

"Після оновлення інформації військовозобов'язаний може переглянути дані про себе в реєстрі "Оберіг". Наразі ця інформація має виключно інформативний характер, але впродовж найближчих тижнів, коли буде реалізовано QR-код, вона стане військово-обліковим документом з такою ж юридичною силою, як і військовий квиток чи приписне свідоцтво", — обіцяють у Міноборони.

Зазначається, що ідея застосунку полягала в тому, щоб уникнути походів у терцентри комплектування (ТЦК) і надати можливість дистанційного оновлення даних без черг. Саме тому було швидко розроблено електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді мобільного додатку.

Проте, якщо дані було внесено з помилками, відвідання ТЦК все одно не уникнути.

Нагадаємо, що, попри великі черги у ТЦК, Міноборони наразі не планує подовжувати строки оновлення військово облікових даних. Адже це можна зробити і у застосунку "Резерв+",

Раніше "Телеграф" писав, що у Міноборони пояснили, навіщо 17-річним українцям треба повернутися з-за кордону та прийти до ТЦК.