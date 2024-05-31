Хто повинен оновити дані, а кому це не потрібно робити: у ТЦК чітко відповіли

На оновлення даних є 60 днів

Військовозобовʼязані, відповідно до нового закону про мобілізацію, мають оновити дані. Та винятком можуть бути лише зняті з обліку громадяни, у документах яких зазначено формулювання "з виключенням".

В усіх інших випадках — оновити дані необхідно. Про це "Телеграфу" сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін, відповідаючи на питання, які спливають у суспільстві найчастіше. Більше про особливості вручення повісток, оновлення військово-облікових даних та проходження ВЛК читайте у матеріалі "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім запитань, які хвилюють всіх"

"Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", громадяни України, які перебувають на військовому обліку, зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом (це сталося 18 травня) уточнити адресу проживання, номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за її наявності) та інші персональні дані", — сказав Роман Істомін.

Він нагадав, що для громадян, які перебувають на території України, є три варіанти оновлення даних:

прибути самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання;

прибути до центру надання адміністративних послуг;

через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Водночас знятим з обліку громадянам не потрібно оновлювати відомості.

"Якщо громадянин знятий з військового обліку з формулюванням "з виключенням", тоді не треба. В усіх інших випадках він продовжує перебувати на військовому обліку і мусить уточнити свої персональні дані", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що після набуття чинності закону про посилення мобілізації з 18 травня вже є перші результати. Зокрема, вона збільшилась.