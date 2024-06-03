Оновив дані у "Резерв+" та зустрів ТЦК на вулиці: що буде і чи можуть вручити повістку, розповіла адвокат

Штраф людина вже точно не отримає

Люди, які на вимоги чинного закону оновили дані у "Резерв+", під час можливої зустрічі з представниками територіального центру комплектування (ТЦК) на вулиці цілком можуть отримати повістку. Проте мова ведеться про повістку на проходження військово лікарської комісії (ВЛК)

Про це розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко, пише РБК-Україна. За її словами, така сама процедура очікує й тих, хто дані ще не оновив.

Вони отримують повістку на оновлення особистої інформації, а до цієї процедури також входить проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і надалі реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", – каже адвокат.

Зауважимо, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз цього функціоналу поки не запроваджено.

Катерина Аніщенко попереджає тих, хто збирається до ТЦК, адже їм варто готуватися до великих черг.

"Зараз ми спостерігаємо великі черги до ТЦК. Мої клієнти говорять, що часом навіть доводиться брати відпуску, щоб там простояти і потім ще встигнути пройти ВЛК", – каже адвокат.

Раніше "Телеграф" писав, що адвокатка розповіла, чи може вас мобілізувати не "ваш" ТЦК.