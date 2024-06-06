Резерв+ не имеет юридической силы: в Минобороны объяснили
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В настоящее время эта информация носит исключительно информативный характер
С конца мая все военнообязанные должны обновить учетные данные, что можно сделать и в приложении "Резерв+". Однако действительно ли оно имеет юридическую силу, как военный билет?
Ответ на этот и еще много вопросов есть в материале "Телеграфа": "Почему приложение Резерв+ глючит: в Минобороны дали ответы на популярные вопросы ".
"После обновления информации военнообязанный может пересмотреть данные о себе в реестре "Оберіг". В настоящее время эта информация носит исключительно информативный характер, но в течение ближайших недель, когда будет реализован QR-код, она станет военно-учетным документом с такой же юридической силой, как и военный билет или приписное свидетельство", — обещают в Минобороны.
Отмечается, что идея приложения заключалась в том, чтобы избежать походов в Терцентры комплектования (ТЦК) и предоставить возможность дистанционного обновления данных без очередей. Именно поэтому был быстро разработан электронный кабинет военнообязанного в виде мобильного приложения.
Однако если данные были внесены с ошибками, посещения ТЦК все равно не избежать.
Напомним, что, несмотря на большие очереди в ТЦК, Минобороны пока не планирует продлевать сроки обновления военно-учетных данных. Ведь это можно сделать и в приложении "Резерв+",
Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны объяснили, зачем 17-летним украинцам нужно вернуться из за границы и прийти в ТЦК.