Резерв+ не имеет юридической силы: в Минобороны объяснили

В настоящее время эта информация носит исключительно информативный характер

С конца мая все военнообязанные должны обновить учетные данные, что можно сделать и в приложении "Резерв+". Однако действительно ли оно имеет юридическую силу, как военный билет?

Ответ на этот и еще много вопросов есть в материале "Телеграфа": "Почему приложение Резерв+ глючит: в Минобороны дали ответы на популярные вопросы ".

"После обновления информации военнообязанный может пересмотреть данные о себе в реестре "Оберіг". В настоящее время эта информация носит исключительно информативный характер, но в течение ближайших недель, когда будет реализован QR-код, она станет военно-учетным документом с такой же юридической силой, как и военный билет или приписное свидетельство", — обещают в Минобороны.

Отмечается, что идея приложения заключалась в том, чтобы избежать походов в Терцентры комплектования (ТЦК) и предоставить возможность дистанционного обновления данных без очередей. Именно поэтому был быстро разработан электронный кабинет военнообязанного в виде мобильного приложения.

Однако если данные были внесены с ошибками, посещения ТЦК все равно не избежать.

Напомним, что, несмотря на большие очереди в ТЦК, Минобороны пока не планирует продлевать сроки обновления военно-учетных данных. Ведь это можно сделать и в приложении "Резерв+",

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобороны объяснили, зачем 17-летним украинцам нужно вернуться из за границы и прийти в ТЦК.