Названо хвороби очей, з якими не можуть мобілізувати: повний список

Хвороби має підтвердити ВЛК

Одночасно з набранням чинності новим законом про мобілізацію в Україні уточнили перелік хвороб, з якими не беруть до армії. Серед них є хвороби очей.

" Телеграф ", ґрунтуючись на інформації з наказу Міністерства оборони №262 про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, розповідає про них.

Список хвороб очей та придаткового апарату, з яким не беруть до армії

Непридатними до військової служби за винятком військового обліку визнаються люди з:

Вираженими анатомічними змінами чи пороками положення повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових чи рухових функцій на обох очах;

Хворобами склери, рогівки (рубці та помутніння, дегенеративні захворювання), райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хворобами склоподібного тіла та очного яблука; неврит зорового нерва;

хворобами та ураженнями зорового нерва та зорових шляхів, іншими хворобами ока та його придаткового апарату, різко вираженими з прогресуючим зниженням зорових функцій або частими загостреннями на обох очах;

Відшаруванням та розривом сітківки при будь-якій етіології на обох очах з прогресуючим зниженням зорових функцій та (або) після безуспішного хірургічного лікування;

Всіма формами глаукоми, що знаходяться в розвиненій та наступних стадіях на обох очах;

Стійким паралічем рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

Близорукістю або далекозорістю будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр;

Сліпотою одного або обох очей, відсутністю одного або обох очних яблук.

Більше про те, з якими ще хворобами військовозобов’язаний вважається не придатним до служби, читайте в матеріалі "Телеграфа".