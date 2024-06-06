Названы болезни глаз, с которыми не могут мобилизовать: полный список

Болезни должна подтвердить ВВК

Одновременно со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине уточнили перечень болезней, с которыми не берут в армию. Среди них есть и болезни глаз.

"Телеграф", основываясь на ифмации из приказа Министерства обороны №262 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, рассказывает о них.

Список болезней глаз и придаточного аппарата, с которым не берут в армию

Непригодными к военной службе с исключением с военного учета признаются люди с:

Выраженными анатомические изменениями или пороками положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

Болезнями склеры, роговицы (рубцы и помутнения, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезнями стекловидного тела и глазного яблока;

невритом зрительного нерва, болезнями и поражениями зрительного нерва и зрительных путей;

другими болезнями глаза и его придаточного аппарата, резко выраженными с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах;

Отслоением и разрывом сетчатки при любой этиологии на обоих глазах с прогрессирующим снижением зрительных функций и (или) после безуспешного хирургического лечения;

Всеми формами глаукомы, которые находятся в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

Устойчивым параличем двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

Близорукостью или дальнозоркостью любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр;

Слепотой одного или обоих глаз, отсутствием одного или обоих глазных яблок.

Больше о том, с какими еще болезнями военнообязанный не пригоден к службе, читайте в материале "Телеграфа".