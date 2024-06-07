Украинцев в Германии хотят заставить платить дополнительные взносы: за что и нужно ли это делать

Так произошло из-за разрыва в предоставлении социальной помощи и уплате страховых взносов

В Германии украинским беженцам, которым становится все сложнее там жить, стали поступать письма от страховых компаний с просьбой уплатить взносы. Ведь некоторые из них не получили компенсацию от ответственных за содержание украинских беженцев служб социальной защиты.

Об этом пишет сообщество Украинцы в Германии UkrainianFuture в Facebook. Но украинцам советуют уплатить эти взносы самостоятельно, не дожидаясь перечисления соцслужб.

"Из-за разрыва в предоставлении социальной помощи и уплате страховых взносов, некоторые страховые компании не получили выплаты от служб социальной защиты. Украинцы получают письма, в которых говорится о требовании выплатить определенную сумму взноса", – говорится в сообщении.

Украинцам эксперты рекомендуют уплатить эти взносы, а затем перенаправить письмо в учреждение, ответственное за украинских беженцев в Германии — Sozialamt или Jobcenter. Возмещение этих средств можно получить, указав в письме, что взнос был уплачен самостоятельно и попросить выплатить эту сумму тому, кто внес взнос.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам демографа Алексея Позняка, после завершения действия статуса временной защиты в ЕС, которым пользуются украинские беженцы, страны Европы будут пытаться интегрировать наших мигрантов для решения собственных демографических проблем. Они заинтересованы, чтобы часть украинцев осталась.