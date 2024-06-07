Обновление данных в "Резерв+" и повестки на улице: почему одно не исключает другое, рассказали в ТЦК

Это одна из норм нового закона

Если человек по закону об усилении мобилизации обновил свои данные в приложении "Резерв+", то территориальный центр комплектования (ТЦК) во время встречи на улице может вручить повестку.

Почему так происходит рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин изданию "Фокус". По его словам, электронный кабинет, как и выписка из ЦНАПа, является подтверждением того, что гражданин уточнил свои персональные данные в течение 60 дней.

"То есть одна норма — это уточнить свои данные, другая же норма — внесенные изменения в Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации и о правовом режиме военного положения — каждый гражданин Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию военнослужащих ТЦК и СП или полицейских. Это другая норма", — акцентирует Истомин.

Спикер добавляет, что гражданин, который имеет отсрочку, но у него нет при себе военно-учетных документов (военного билета или временного удостоверения военнообязанного, или, для призывников, удостоверений о приписке к призывному участку) нарушает закон. И за это можно получить как минимум штраф, или повестку в ТЦК для вынесения постановления об админправонарушении. По словам Истомина, эта норма работает уже сейчас, а не через 60 дней.

Заметим, что проверять военно-учетные документы имеют право и военнослужащие ТЦК, и полиция.

Напомним, что военнообязанный, обновивший данные в ТЦК или приложении "Резерв+" на улице, может получить повестку на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Этот же документ могут вручить и без обновления личной информации в э-кабинете.

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