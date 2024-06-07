Інших - в бойові бригади: в МВС розповіли, скільки пожежників та правоохоронців заброньовані

Рішення ухвалили на підставі звернення міністра

В Україні забронювали від мобілізації 90% рятувальників та поліціянтів. Відповідне рішення узгодили сьогодні, 7 червня. Нагадаємо, раніше неабиякого резонансу набула новина про те, що в Україні збираються мобілізувати половину рятувальників.

Про бронювання поліціянтів та надзвичайників повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Телеграм. Зазначив, що рішення прийняте на підставі його обґрунтованого звернення до Міністра оборони.

"Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України, кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ. Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції", — йдеться в повідомленні.

Разом з тим, за словами Клименка, 10% співробітників ДСНС, які не отримали бронювання, мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

Щодо поліціянтів, яким не світить бронь, то зазначені 10% можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", — наголосив Клименко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кабмін продовжив ще на один місяць дію бронювання від військової служби під час мобілізації. Причиною послугували великі черги та навантаження на територіальні центри комплектування (ТЦК).