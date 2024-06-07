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Після смерті чоловіка через візит до ТЦК до Ради викликали відповідальних за мобілізацію. Але ніхто не прийшов

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Комісія створена за Верховної Ради Новина оновлена 07 червня 2024, 17:00
Комісія створена за Верховної Ради. Фото Колаж

Нардеп розповів, що вже ініціював засідання на якому перевірять факти порушення прав людей під час мобілізації

Жоден із представників ТЦК та Міноборони не з’явився на засідання тимчасово-слідчої комісії (ТСК) при Верховній Раді, яка розслідує випадки порушення у їхній діяльності під час мобілізації. Наступного разу їх можуть не просто запросити на засідання, а спричинити серйозні наслідки.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від "Голосу" Андрій Осадчук у контексті обговорення смерті 32-річного чоловіка у ТЦК на Житомирщині.

"Вчора до них (до комісії — ред.) ніхто не прийшов на запрошення. Хоча, це напевно перше запрошення, а далі може бути й виклик із суттєвими наслідками, бо це саме тимчасова слідча комісія у ВРУ. Тобто ми зараз у ситуації, коли державні органи, які відповідальні за проведення мобілізації, забезпечення прав і свобод громадян, зовсім не хочуть спілкуватися не просто з медіа, а навіть із депутатами Верховної Ради", — сказав Осадчук.

Депутат додав, що саме засідання комісії не було присвячене саме цьому інциденту, але на ньому мали комплексно розглянути скандальні випадки з можливим порушенням прав людей під час мобілізаційних заходів ТЦК. Журналісти звернулися до Міноборони України за коментарем, але відповіді на момент виходу публікації не було.

Андрій Осадчук вже ініціював засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності, щоб перевірити, як дотримувалися права українців у першому півріччі 2024 року. А особливо після того, як 18 травня почав діяти новий закон про мобілізацію. На засідання будуть запрошені представники Генштабу, Міноборони та Уповноважений з прав людини. Депутат також нагадав про існування ст. 3 Конституції України, яку мають вивчити усі представники ТЦК.

За словами Осадчука, парламент надав ТЦК "надто багато повноважень", про що було багато обговорень під час фінальних доопрацювань поправок.

"Але багато депутатів, у тому числі я, попереджали, що "хлопці, ми вам даємо величезні повноваження, безумовно, для того, щоб ви забезпечували обороноздатність країни, але ви дуже обережно з ними поводитися", — каже він.

Нагадаємо, що після візиту до ТЦК помер 32-річний мешканець Баранівки на Житомирщині. Рідні стверджують, що його там побили, після чого помер. А в ТЦК стверджують, що у чоловіка раптово стався епілептичний напад, що й нібито стало причиною смерті.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи можуть співробітники ТЦК затримувати військовозобов’язаних. У новому законі про мобілізацію прописано цей пункт.

Теги:
#Верховна Рада #Комісія #Міноборони України #ТЦК