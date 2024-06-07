Других – в боевые бригады: в МВД рассказали, сколько пожарных и правоохранителей забронированы

Решение было принято на основании обращения министра

В Украине забронировали от мобилизации 90% спасателей и полицейских. Соответствующее решение было согласовано сегодня, 7 июня. Напомним, ранее незаурядный резонанс получила новость о том, что в Украине собираются мобилизовать половину спасателей.

О бронировании полицейских и чрезвычайников сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем Телеграм. Он отметил, что решение принято на основании его обоснованного обращения к Министру обороны.

"В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, количество подлежащих бронированию военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции может составлять более 50% по отдельному решению Министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения Министра внутренних дел. Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам Клименко, 10% сотрудников ГСЧС, не получивших бронирование, имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу.

Что касается полицейских, которым не светит бронь, то указанные 10% могут присоединиться к бригаде "Лють" или к дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины.

"О спасателях: наша позиция состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", — подчеркнул Клименко.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что Кабмин продлил еще на один месяц действие бронирования от военной службы во время мобилизации. Причиной послужили большие очереди и перегрузки в территориальных центрах комплектования (ТЦК).