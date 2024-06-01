В Україні збираються мобілізувати половину рятувальників? Що відомо

Один з рятувальників записав відеозвернення

З частини рятувальників ДСНС нібито зняли бронь від мобілізації. Про це стало відомо з опублікованої на сайті електронних петицій Кабінету Міністрів України, петиції про повернення броні "для всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту".

Авторка петиції Ангеліна Бень стверджує, що станом на момент опублікування петиції, а саме 31 травня, бронь з частини бійців знята. Вона просить громадськість посприяти у її поверненні.

"Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята", — йдеться у тексті петиції.

Разом з тим, у документі не має жодних уточнень щодо підстави для такого рішення. Постанова Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560 відповідних роз’яснень також не містить.

Також варто зазначити, що в мережі з’явилося відеозвернення одного з рятувальників, який побажав залишитися інкогніто. Він підтверджує вказану у тексті петиції інформацію.

"Влада зобов’язала усіх начальників ГУ ДСНС мобілізувати 50 відсотків особового складу, у добровільно-примусовому порядку. Це стосується пожежників, які заступають на цілодобові чергування та виконують різні задачі, зокрема рятують людей при пожежах", — розповів рятувальник.

На петицію, яка за добу набрала понад 20 тис. підписів із необхідних 25 тис., відреагував народний депутат України Олексій Гончаренко. Допис зробив у своєму Telegram-каналі.

"Хто буде робити їх роботу? Хто приїде на виклик після чергової атаки рф по житловому будинку? Хто буде гасити пожежі?", — запитав нардеп.

В уряді інформацію про мобілізацію половини особового складу ДСНС наразі ніяк не прокоментували.

Разом з тим, на сайті Юристи.ЮА, де є можливість отримати консультацію правника онлайн, з'явилося питання, чи є законною мобілізація 50% особового складу ДСНС. Відповідь надали юристи.

Зокрема, юристи зауважують, що норми щодо 50% кількості заброньованих в абзаці, де мова йде про працівників ДСНС, немає. З цього можна зробити висновок, що вимоги про 50% для працівників ДСНС — немає. Проте відомі випадки порушення такої норми, зауважив правник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Зеленського відмовилися від ідеї "економічного бронювання". Влада відмовилась від ідеї, через можливе підняття податків та побоювання Генштабу.