"Когда света нет, не важно, сколько он стоит": эксперт объяснил, стоит ли бояться повторного подорожания

Если электрической энергии не будет, то любой потребитель будет платить гораздо больше

После удорожания электроэнергии в обществе появилось опасение, что тарифы вырастут еще больше. Однако в контексте электроэнергии следует понимать, что если ее не будет, то и не важно, сколько она стоит.

Поэтому главное, чтобы свет был. Об этом "Телеграф" поговорил с доктором наук по государственному управлению, профессором Киево-Могилянской школы управления, работающим на стыке общественного управления, экономики и энергетики Геннадием Рябцевым, подробнее читайте в материале "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит, — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой" .

"На это (повторное повышение тарифов на электроэнергию — ред.), пожалуйста, вообще не обращайте внимание. Вопрос стоит другой: будет ли электрическая энергия в привычном для вас количестве? Если электрической энергии не будет, то любой потребитель будет платить гораздо больше. Сейчас за окном рядом работает бензиновый генератор. Он потребляет по меньшей мере два литра бензина в час – 2х60 – 120 грн в час. То есть мы платим за киловатт-час, а здесь 5 кВт. 120:5=24. То есть потребитель за электрическую энергию, которую ему дает ей генератор, 24 грн за кВт*ч. А у нас сейчас электроэнергия стоит 4,32 грн/кВт*ч. Поэтому когда электрической энергии нет, то уже не становится вопрос, сколько она стоит. Главное, чтобы она была", — сказал эксперт.

Он также добавил, что никто не собирается слишком часто менять эту стоимость, потому что это и вопрос администрирования.

"Нужно менять систему биллинга, расчеты и все остальное. Смысла нет. Если бы в правительстве хотели поставить более высокую цену, они бы давно это сделали", — пояснил Рябцев.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в украинской энергетике сейчас очень сложная и напряженная ситуация потеряно более 9 ГВт мощностей генерации. Для исправления этого разработана стратегия из пяти блоков.