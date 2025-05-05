Старша експертка з досліджень та розвитку Razom We Stand розповіла про стратегічну можливість для Європи в Україні

Європа нарощує темпи впровадження сонячної енергетики, але при цьому майже повністю залежить від імпорту з Китаю. Власне виробництво опинилося під загрозою, а склади переповнені невикористаними панелями. Україна, яка терміново потребує енергетичних рішень для виживання і відновлення, могла б стати природним напрямком для їх застосування. Це стратегічна можливість, яку не можна змарнувати.

Європа виробляє, але не використовує власне

Європейський Союз продовжує нарощувати темпи встановлення сонячних електростанцій, що дозволило зекономити 15 млрд кубометрів російського газу у 2022—2023 рр. У 2024 році Європейський Союз встановив 65,5 ГВт сонячної фотоелектричної системи , що стало восьмим роком поспіль рекордного щорічного збільшення.

Проте 95% сонячних панелей та їхніх компонентів, що використовуються в ЄС, надходять з Китаю, що ставить під загрозу місцеве виробництво.

Протягом січня—жовтня 2024 року країни ЄС імпортували з Китаю приблизно 83 ГВт фотоелектричних модулів, а до кінця року очікується, що загальний імпорт становитиме близько 100 ГВт. Ці цифри здебільшого збігаються з рівнями 2023 року, що підкреслює постійну залежність ЄС від модулів китайського виробництва.

Панелі, вироблені у Китаї, часто коштують лише дві третини від європейських потужностей. Гостра нестача полікремнію сонячного класу — найважливішої сировини для виробництва фотомодулів — значно збільшує вартість сонячних панелей, вироблених ЄС, на відміну від китайських.

Європейські виробники, як-от Enel в Італії, опинилися на межі виживання, тоді як дешевий китайський імпорт домінує на ринку.

Мета Європейської комісії полягає в тому, щоб принаймні 40% нових сонячних технологій вироблялося в Європі до 2030 року. І певні дії вже вжито з урахуванням цього. Net-Zero Industry Act регулює розширення виробничих потужностей фотоелектричної системи в державах і визначає, яке фінансування може бути виділено країнам для проєктів такого характеру (15–55 відсотків капітальних витрат, 20–60 відсотків для податкових пільг, позик або гарантій залежно від розміру бізнесу).

Проте дані свідчать, що на європейських складах зараз зберігається понад 80 ГВт непроданих сонячних панелей , в той час як ЄС продовжує завозити дешевші панелі з Китаю.

Згідно з даними Rystad, сонячні панелі у європейських сховищах коштують близько 7 мільярдів євро і можуть генерувати достатньо електроенергії для забезпечення 20 мільйонів будинків на рік.

Україна – природний союзник Європи у сфері відновлюваної енергетики

Україна має величезний потенціал для розвитку сонячної енергетики, особливо в контексті відбудови енергетичної системи після атак Росії.

Частка Китаю в ринку панелей по регіонах

Сонячні електростанції в Україні потенційно можуть виробляти 5 084 ГВт сонячної енергії . Це в 60 разів більше, ніж запропоновані українським урядом 83 ГВт у "Плані Україна".

У 2024 році в Україні побудовано приблизно 800—850 МВт сонячних електростанцій коштом бізнесу і домогосподарств.

Передача надлишкових або невикористаних європейських сонячних панелей до України могла б сприяти енергетичній незалежності та стійкості країни.

24 лютого 2025 року Європейська комісія оголосила про Пакет енергетичної безпеки та інтеграції для України , який, серед іншого, прискорить інвестиції у відновлювану енергетику, збільшивши загальну потужність генеруючих потужностей до 1,5 ГВт. Це приблизно на 25% більше від загальної потужності відновлюваної енергетики в Україні.

Це рішення зміцнило б європейську енергетичну безпеку, оскільки незалежна Україна – це менший попит на російські енергоресурси.

Прецедент уже є – треба розширювати ініціативу

У рамках проєкту Ray of Hope Україна отримала 5 876 сонячних панелей від італійського виробника Enel потужністю 350 Вт кожна, загальною потужністю близько 2 МВт. Подаровані сонячні панелі покриють до 11 400 квадратних метрів дахів для енергозабезпечення лікарень.

Всі сонячні панелі, подаровані Enel, були виготовлені на італійському заводі 3Sun Gigafactory в Катанії , Сицилія, який має стати найбільшим заводом з виробництва фотоелектричних модулів в Європі, збільшивши свою нинішню річну виробничу потужність з 200 МВт до близько 3 ГВт на рік до 2024 року із запланованими інвестиціями в розмірі близько 600 млн євро. Проєкт під назвою "TANGO", тобто iTaliAN Giga factOry, став однією з семи ініціатив, відібраних Європейською Комісією в рамках першого конкурсу Інноваційного фонду для великомасштабних проєктів, і отримав фінансування на суму до 118 млн євро.

Проєкт Ray of Hope, яку очолює Секретаріат Енергетичного Співтовариства, має на меті забезпечити стійкі та надійні рішення з використання сонячної енергії для лікарень в Україні. У відповідь на триваючу війну, яка спричинила масштабні енергетичні перебої, проєкт зосереджується на встановленні фотоелектричних систем на дахах лікарень для забезпечення безперервного та надійного електропостачання.

Цей досвід показує, що технічна й логістична можливість таких поставок існує, залишилося розширити масштаби та залучити більше виробників.

Щоб підтримати енергетичну інфраструктуру України та громадян України, Німецька асоціація сонячної промисловості (BSW) і SolarPower Europe координують кампанію "Solar Supports Ukraine" для фінансування встановлення сонячних батарей у школах і лікарнях, сонячних автономних причепів і сонячних електростанцій.

Політичний та економічний сенс ініціативи

Замість того, щоб допустити крах власної індустрії, Європа може використати її для підтримки України та зміцнення своїх позицій у відновлюваній енергетиці. Підтримка українського енергетичного сектору – це інвестиція у стабільність та енергетичну безпеку Європи. Європейська комісія та національні уряди можуть включити механізм передачі сонячних панелей до України у свої програми допомоги, що сприятиме і європейським виробникам.

ЄС має розглянути механізм системної передачі українським громадам європейських сонячних панелей, які не використовуються або могли б стати частиною програми підтримки.

Громадянське суспільство та бізнеси повинні чинити тиск на уряди, щоб подібні ініціативи стали частиною політики відбудови України та зміцнення європейської зеленої економіки.