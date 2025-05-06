Святого Йова 6 травня: що не можна робити, аби не посваритися з близькими

День супроводжується деякими заборонами

У вівторок, 6 травня, за новоюліанським календарем, віряни вшановують святого Йова та мученика Варвара. За старим стилем християни згадували Георгія Переможця.

Йов — відомий святий, який згадується у Старому Завіті. Він жив на землі Уц, де вів аскетичний спосіб життя та служив Богу. Йов пройшов різні перевірки сили своєї віри. Зокрема, втратив дітей, усі кошти та здоров'я. Він мав багато страждань, але не зрікся християнства. Так Йов став прикладом непохитної віри у Господа.

Мученик Варвар був воїном в імператора Юліана Відступника. Йому наказали принести жертву язичникам, але він відмовився. Варвар назвав себе християнином, за що його катували. Ті, що мучили чоловіка, також повірили в Ісуса Христа, коли побачили, що він вірний своїм переконанням. Варвара замучили, а він став прикладом віри у Спасителя.

Традиції та прикмети 6 травня

У народі свято називали День Йова або Йова Огірника. Вважалось, що у цей час вже стабільно тепло, тож люди починали сіяти огірки, горох, кабачки, боби.

Падає дощ — влітку буде багато грибів.

Теплий день сьогодні є передвісником великого урожаю влітку.

Дує сильний вітер — можливі негоди найближчим часом.

З'явилась ранкова роса — очікуйте буяння трави.

Що не можна робити 6 травня

Не можна ходити босоніж по траві, бо захворієте.

Не варто лінуватися, бо день буде невдалим.

Заборонено починати конфлікти. Сварки з близькими можуть затягнутися.

Іменини 6 травня

День ангела 6 травня відзначають Денис, Варвара.

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