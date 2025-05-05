Що можна купити за ціною київської "однушки" у Польщі: порівняння цін

На житло у Польщі доведеться витратити чимало коштів

Ціни на однокімнатні квартири в Києві наближаються до вартості житла в найбільших містах Польщі. Наприклад, на Печерську повноцінну "однушку" з ремонтом сьогодні продають за $150 000 (понад 6 млн грн), а на вторинному ринку в Дарницькому районі — за $65 000–$80 000 (2,5–3,2 млн грн). За цю ж суму в Польщі можна придбати квартиру в новобудові у Варшаві, Кракові чи Вроцлаві.

Про це свідчать дані порталу Rzeczpospolita, які також підтверджують, що торік українці стали найбільш активними покупцями житла серед іноземців у Польщі. У 2024 році вони придбали понад 17 тисяч квартир, зокрема у Варшаві — від 25 до 35 м² у новобудові сьогодні пропонують за 500–650 тис. злотих (5,3–6,9 млн грн), а у Вроцлаві — за 370–630 тис. злотих (3,9–6,6 млн грн).

У Кракові однокімнатні смарт-квартири коштують від 399 тис. злотих (4,2 млн грн), що співставно з київськими цінами у Подільському чи Оболонському районах.

За цінами вторинного ринку в Києві, "однушка" без ремонту в Шевченківському районі коштує $75 000 (понад 3 млн грн), у Святошинському — близько $48 000. Водночас квартира такого ж розміру в Кракові, Вроцлаві чи Гданську може бути новішою, мати краще розташування й вищу інвестиційну привабливість.

Причиною популярності польського ринку серед українців є не лише співставна вартість, а й більші перспективи для здачі в оренду, зрозуміле податкове середовище та стабільна економіка. За словами рієлторів, значна частина угод здійснюється без кредитування — готівкою або за участі держпрограми "Безпечний кредит 2%". У 2024 році її вже отримали понад 2200 українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві знову фіксують зростання цін на оренду житла. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири, які залишаються найпопулярнішими серед орендарів.