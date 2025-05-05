Чиновник не має дипломатичного досвіду

Спеціальний представник президента США Близького Сходу Стів Віткофф, який став головним перемовником з Росією, розглядає мирну угоду по війні в Україні, як "договір з нерухомості". При цьому він підтримує російську риторику і визнає так звані "референдуми", які окупаційна армія проводила на захоплених територіях.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post, в якому проводиться перевірка слів Віткоффа. Увагу читачів видання привернула заява чиновника в недавньому інтерв’ю ще одному любителю Кремля Такеру Карлсону.

"Вони говорять російською. Були референдуми, на яких переважна більшість людей заявила, що вони хочуть перебувати під владою Росії", — сказав тоді Віткофф.

Видання дало чиновнику "чотири Піноккіо" із чотирьох можливих. Цим рейтингом воно описує ступінь помилок в заявах когось із чиновників — чотири Піноккіо відповідають абсолютній дезінформації.

Там зазначають, що план президента Дональда Трампа щодо завершення війни Росії проти України багато в чому доопрацьовувався саме Віткоффом, хоча той і не має жодного досвіду у міжнародній дипломатії. Така поступка суперечила б давній політиці США, згідно з якою Вашингтон не визнає окупації територій іншими країнами. За цим принципом вони ніколи не визнавали захоплення балтійських країн СРСР чи окупацію Іраком Кувейту.

"Віткофф заробив статки на нерухомості і, схоже, розглядає мирну угоду як угоду з нерухомістю. Але приймаючи організовані російські референдуми як реальні — "переважна більшість людей вказала, що вони хочуть перебувати під владою Росії" — по суті, він дозволяє сквотерам визначати, яка будівля має бути збудована", — йдеться у матеріалі.

Видання нагадує, що реального вибору у мешканців окупованих територій не було, їх змушували голосувати за сумнівними процедурами та під дулами автоматів.

Як повідомлялося раніше, Віткофф може обійняти посаду радника Трампа з національної безпеки. Це сталося після того, як колишній радник Майкл Уолтц потрапив у гучний скандал з використанням месенджера Signal для обговорень щодо державної таємниці.