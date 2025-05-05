Чи близький мир в Україні і що сталося з амбіціями Путіна: головне з інтерв’ю Трампа NBC News

В інтерв’ю Трамп розкритикував Байдена та назвав умови миру з Росією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав велике інтерв’ю телеканалу NBC News, в якому говорив, зокрема, про війну в Україні, свій президентський строк, Канаду, Гренландію та інші теми. Також він висловив думку про нинішню поведінку російського президента Путіна і можливі нові санкції проти Росії.

"Телеграф" зібрав в одному матеріалі цікаві вислови американського лідера. Зазначимо, що тут зібрано лише фрагменти із двох частин його інтерв’ю.

Мирна угода між Україною та Росією

На запитання, чи близька мирна угода України з Росією, Трамп сказав, що сподівається на це.

"Я вірю, що ми ближче до однієї сторони, і, можливо, не так близькі до іншої. Але подивимося. Я б не хотів говорити, до якої з них ми ближче. Але ми уклали угоду для американського народу, яка була хорошою. Ми змогли отримати рідкісноземельні метали, розумієте? Європейці одержують гроші назад. Вони мають кредит. Ми не Байден – просто дати їм 350 мільярдів доларів. Він гадки не має, де гроші, що сталося. І принаймні ми в тій чи іншій формі отримаємо наші — так, я не почуваюся таким дурним.

І пам’ятайте, що це війна Байдена. Це була війна, яка б ніколи не почалася, якби я був президентом. Це жахлива, жахлива війна. І я бачу кадри солдатів через, знаєте, супутник, які такі, просто жахливі. 5000 солдатів, дивіться, в середньому 5000 солдатів на тиждень вмирають. Це не американські солдати. Але я хочу вирішити цю проблему", — пояснив Трамп.

"Росії доведеться віддати захоплені території"

Американський лідер вважає, що РФ зрештою доведеться віддати Україні ті території, які вона незаконно захопила.

"Росії доведеться віддати всю Україну. Тому що це те, чого вони хочуть", — сказав він.

Трамп про Путіна

Американський лідер вважає, що коли він знову прийшов до влади, амбіції Путіна були "значно зупинені".

"Я можу сказати вам наступне: його амбіції були зупинені значною мірою, коли він побачив, що тепер це я очолюю атаку. Оскільки він не мав справи ні з ким у Європі, він не розмовляв по телефону з ними. Ви знаєте, що я запитав його: "Байден дзвонив вам колись за три роки? Він сказав: "Він жодного разу не дзвонив".

Ви знаєте, Байден не дзвонив йому жодного разу? І всі ці тисячі солдатів, сотні, мільйони солдатів вмирають, і люди, не тільки солдати. Люди вмирають у містах та селищах, і вся спадщина цієї країни розлітається на частини.

Це справді погана ситуація. І він не отримав жодного телефонного дзвінка від Байдена. Війна ніколи б не розпочалася. І, до речі, чотири роки вона не розпочиналася. Я був президентом чотири роки. Це було зіницею ока Путіна. Не було жодних шансів, що він пішов би", — каже президент Штатів.

Нові санкції проти Росії

Відповідаючи на запитання ведучого, чи буде підписано документ про нові санкції, якщо США вийдуть із мирних переговорів, Трамп сказав, що зараз все залежить виключно від дій Кремля.

"Ну, це залежить від того, чи поводитиметься Росія так, щоб прийти до миру. Ми хочемо мирної угоди. Ми хочемо, щоб Росія і Україна дійшли згоди. Ми думаємо, що ми досить близькі до цього, і ми врятуємо багато людей від загибелі. Ми також заощадимо багато грошей", — заявив він.

"Я буду президентом два строки"

Трамп розповів, скільки років він має намір займати президентське крісло.

"Я буду президентом вісім років, я буду президентом два строки. Я завжди вважав це дуже важливим".

Про намір зробити Канаду 51-м штатом США

Трамп має намір поговорити під час особистої зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні про те, щоб зробити її одним зі штатів США.

"Я завжди говоритиму про це. Знаєте, чому? Ми субсидуємо Канаду на суму 200 мільярдів доларів на рік. Нам не потрібні їхні автомобілі. Насправді нам не потрібні їхні автомобілі. Нам не потрібна їх енергія. У нас їх більше, ніж у них. Все, що мені потрібно зробити, це звільнити її від екологічних безумців.

Я запитав містера Трюдо — якого я називаю губернатором Трюдо, а не прем’єр-міністром, губернатором — я сказав: "Губернатор Трюдо, чи можу я поставити вам одне питання? Чому ми даємо вам 200 мільярдів доларів? Чому ми субсидуємо Канаду?" Якби Канада була штатом, це нам нічого не коштувало б. Це було б чудово. Це було б таким чудовим — це був би заповітний штат", — заявив президент США.

Чи захоплять Гренландію військовою силою

Трамп відповів на запитання про те, чи виключає він, що колись Гренландію захоплять за допомогою військової сили.

"Я не виключаю цього. Я не кажу, що збираюся це зробити, але я нічого не виключаю. Ні, не там. Нам дуже потрібна Гренландія. Гренландія — це дуже невелика кількість людей, про яких ми подбаємо, і ми плекатимемо їх, і таке інше. Але нам це потрібно для міжнародної безпеки. Знаєте, у нас є російські човни та китайські човни, артилерійські кораблі всюди — авіаносці, артилерійські кораблі, що курсують вгору та вниз узбережжям Гренландії. Нам треба це захистити. На міжнародному рівні нам це потрібно", — відповів Трамп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Державний департамент США підтвердив, що Трамп не планує скасовувати санкції, введені проти Кремля. Також Білий дім залишається готовим до жорсткіших санкцій проти Росії, якщо російський правитель Володимир Путін не захоче домовлятися про мир.