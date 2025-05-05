Блекаут, катастрофа чи просто посидимо без світла? Що буде творитися в енергетиці України цього літа

Імпорт, держкомпанії та сонячні панелі — три надії на світ цього літа

Україна живе без масових відключень електроенергії вже досить тривалий час, якщо не брати до уваги тимчасові перебої після локальних атак. Проте вже влітку українцям, можливо, знову доведеться зіткнутися із відсутністю світла у будинках.

Про це говорить член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк в ефірі телемарафону. За його словами, відключення електроенергії можливі у вечірні години цього літа. Він зазначив, що у цей період на енергоблоках проводитимуть ремонтні роботи. Таким чином вони не даватимуть того обсягу електричної енергії у мережу".

"Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо", - сказав Нагорняк.

Уникнути виникнення дефіциту електрики влітку допоможуть три кроки :

Збільшення граничної ціни імпортерів. Це дасть можливість імпортерам більше залучати електрику з-за кордону, "більше її постачати в Україну та зменшити дефіцит в енергосистемі".

Це дасть можливість імпортерам більше залучати електрику з-за кордону, "більше її постачати в Україну та зменшити дефіцит в енергосистемі". Залучення держкомпаній до імпорту . Цей крок може полягати в тому, що уряд зобов’яже держкомпанії (Енергоатом та Укргідроенерго) імпортувати електроенергію увечері. Це дасть можливість покрити дефіцит електроенергії влітку у вечірній час, коли навантаження на мережу більше. Однак чи піде уряд і регулятор на такі кроки, чи не піде, поки невідомо.

. Цей крок може полягати в тому, що уряд зобов’яже держкомпанії (Енергоатом та Укргідроенерго) імпортувати електроенергію увечері. Це дасть можливість покрити дефіцит електроенергії влітку у вечірній час, коли навантаження на мережу більше. Однак чи піде уряд і регулятор на такі кроки, чи не піде, поки невідомо. Встановлення українцями сонячних панелей та накопичувачів. Третій крок українці можуть зробити самотужки. Йдеться про участь у державній програмі зі встановлення сонячних електростанцій та акумуляторів, що дозволить виробляти енергію вдень та використовувати її у вечірній час.

Зазначимо, що невдовзі на "Телеграфі" вийде свіже інтерв’ю із Сергієм Нагорняком.

Чи чекати відключень світла влітку — прогноз Кучеренка

Перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко у коментарі "Телеграфу" висловив свою думку, чи варто чекати відключень на тлі слів Нагорного.

За його словами, влітку справді атомні блоки стануть на ремонти. І в цей час, якщо буде спека та велике споживання, можуть бути запроваджені обмеження.

— Чому я говорю обмеження? Благаю, не використовуйте слово "блакаут". Блекаут – це в Іспанії. Коли все відключилося, стихійно, некеровано, аварійно та все. А обмеження – це обмеження. Це зовсім не блекають, — каже Кучеренко.

Експерт пояснює, що обмеження — це коли бракує будь-якої частки електроенергії. І тоді відповідно застосовується певне обмеження.

— Тож чи можуть бути обмеження? Припускаю, що можуть бути, бо й минулого року вони були влітку. Ви знаєте, що ми не маємо шести атомних блоків, що у нас теплова генерація постраждала. З іншого боку, ремонтується, теплова генерація ремонтується. Я розмовляв особисто з паном Котіним (Петро Котін, керівник "Енергоатому", — Ред. ) і він мені сказав, що він збирається переглянути графіки, щоб улітку якась значна частина блоків працювала. Тобто графіки переглянути, щоб частину ремонтів туди навесні та восени пішли, — наголосив співрозмовник.

Сам експерт очікує, щоб у цей період у компанії "Укренерго" було призначено керівника, який би відповідав за стабільну, прогнозовану більш-менш роботу енергосистеми.

— А те, що наша енергосистема значної шкоди зазнала саме у генерації теплової та гідра, це відомо всім. І те, що обмеження теоретично можуть бути, мабуть.

Я не бачу жодних підстав, щоб зараз сказати, що взагалі щось таке буде катастрофічним. Тим більше, подивіться, якщо чесно, останнім часом справді ракетні удари по енергетиці, вони ж по суті припинилися, — додає Кучеренко.

Це, на його думку, є предметом глобальної домовленості завдяки і втручанню президента Трампа, і Штатів.

При цьому Кучеренко зазначає, що на сьогоднішній день в Україні немає проблем із газом. Але вони можуть виникнути взимку

— Тому головне зараз нагромадження, це ключова проблема. Але щодо літнього періоду, то газовий фактор, він не є для нас якимось критичним.

Тому я не припускаю будь-яких кардинальних проблем. Може десь у якийсь момент локальні обмежені, — підсумував експерт.

Думка Закревського: відключення будуть, якщо…

Заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський сказав "Телеграфу" свою думку щодо можливих відключень світла в Україні цього літа.

Він також каже, що влітку проводитимуться планові ремонти. Якщо в цей час будуть вибиті лінія або трансформатори, то відключення світла будуть.

— Крім того, є прайскепи – якщо ціна піде нагору – то імпорт її відбувається за великої ціни, – підсумував експерт.

Відключення світла влітку 2024

Літо минулого року було повним відключень світла. Деколи без електроенергії українцям доводилося бути по 8 і більше годин. Це було пов'язано з масованими ударами по енергетиці. Щоб стабілізувати ситуацію, в країні необхідно було вводити аварійні відключення.

Тоді на початку літа українцям анонсували, що у липні слід очікувати, що за графіком відключень світла електроенергії не буде по 10 годин на добу. Зазначалося, що ситуація може покращитися у вересні, коли після ремонту повернуться два блоки електростанцій.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що ситуація зі світлом почне покращуватися вже наприкінці липня. Однак він попереджав, що це не станеться за один день, а поступово.

Тоді ж почала з’являтися інформація про те, що українцям слід готуватися також і до важкої зими щодо відключень. Колишній перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш попереджав, що зима може бути найскладнішою за всю історію війни. Він закликав українців робити все, щоб мінімізувати залежність від централізованого постачання комунальних послуг: світла, тепла та води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну можуть повернутися відключення світла. Олексій Кучеренко зазначив, що зараз немає профіциту потужності й необхідно постійно балансувати на межі дефіциту.