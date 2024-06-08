"Повышения не миновать": когда и насколько вырастут тарифы на воду, рассказал нардеп

Стоимость водоснабжения поднимется на 25-30%

Вопрос повышения тарифов на воду в Украине до сих пор окончательно не решен, хотя еще с начала года первый этап подорожания планировался на весну. Но после подорожания света роста цены на воду не миновать.

Об этом заявил нардеп и первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко, пишет УНИАН. По его словам, это, в первую очередь, коснется холодной воды.

Водоканалы по всей стране хотят поднятия тарифа на холодную воду для населения на 25-30%. Кучеренко заметил, что этого они требуют уже два года.

"Рвутся в бой водоканалы, они требуют повышения тарифа. Я думаю, это в первую очередь. Водоканалы кричат, что они в катастрофическом состоянии, и моратория (запрет на повышение цен (тарифов) на рынке — Ред.) на воду нет. Поэтому, думаю, что первыми могут быть тарифы на холодную воду", – сказал он.

По словам нардепа, они сейчас растут по всей стране для небытовых потребителей и водоканалы требуют, чтобы для населения также поднялся тариф.

Напомним, что в Украине с 1 июня повысили тариф на электроэнергию для населения, однако новая цена состоит исключительно из себестоимости расходов. То есть действующий тариф, который сейчас составляет 4,32 грн/кВт-ч, только покрывает себестоимость производства, передачу электроэнергии и ее распределение.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-министр энергетики объяснил, что не так с повышенными тарифами на свет.