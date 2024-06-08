Домовленостей немає, але: у ДПСУ розповіли, чи повертають сусідні країни ухилянтів Україні

Країни зазвичай використовують своє законодавство у цих питаннях

Україна не має жодних особливих домовленостей із сусідніми країнами щодо повернення військовозобов’язаних чоловіків, які намагаються ухилитися від мобілізації. Однак вона має низку договорів про повернення осіб, які намагаються нелегально перетнути кордон.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі єдиного марафону новин. За його словами, повернення таких осіб здійснюється на підставі підписаних раніше угод про повернення нелегалів, які намагаються як виїхати з України, так і потрапити на її територію.

"Кожна країна, чи то Молдова, чи будь-яка країна Європейського союзу, з якими межує Україна, вони насамперед використовують своє законодавство щодо осіб, які незаконно потрапили на їхню територію, щодо їх повернення в Україну", — сказав він.

Демченко наголосив, що такі випадки є, але додав, що це не можна сказати про всіх порушників кордону. Загалом він зазначив, що прикордонники нині не фіксують збільшення кількості випадків повернення чоловіків з-за кордону.

Нагадаємо, станом на травень 2024 року з початку повномасштабної війни у річці Тиса на Закарпатті потонули 28 українців. Якщо брати загальну кількість загиблих на цій ділянці кордону, кількість жертв становить 35 осіб.