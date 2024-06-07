У соцмережах торгують паспортами ЄС: чи можна з ними насправді виїхати з України

Аферисти заманюють ухилянтів привабливими умовами, але не говорять про ризики

У соціальних мережах торгують паспортами країн ЄС та пропонують оформити подвійне громадянство, яке, до речі, в Україні заборонено. Це ще одна афера для тих, хто бажає ухилитися від мобілізації.

"Телеграф" у матеріалі "Продам паспорт ЄС. Дорого". У соцмережах торгують документами Євросоюзу. Що стоїть за такою рекламою" розповів про те, чи спрацює така схема насправді та що загрожує за викриття.

На запитання "А чи може паспорт країни ЄС стати лазівкою для ухилянта" існує лише одна відповідь — ні, і на це є дві причини. Перше, у Законі "Про громадянство України" сказано, що якщо у громадянина України з’являється громадянство чи підданство іншої країни, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Ну й друга — щоб отримати паспорт іншої країни, треба туди спершу приїхати, дистанційно оформити його неможливо.

"Взагалі, щоб отримати громадянство будь-якої країни Європи, потрібно щонайменше двічі відвідати її. Якщо немає права виїзду з країни, відповідно, ви не зможете відвідати їх", — зізнаються бізнесмени, з якими спілкувався "Телеграф".

З цього випливає, що всі обов’язки, які накладає українське громадянство на людину, зокрема й військові, нікуди не зникають після придбання паспорта іншої країни. Але багато військовозобов’язаних намагаються приховати українські документи на кордоні, представляючись громадянами іншої країни. Один із таких випадків стався у лютому 2024 року. IT-менеджер із Києва при спробі виїхати з України показав канадський паспорт. Але після перевірки у базах ДПСУ стало відомо про його українське громадянство та менеджера оштрафували на 3,4 тисячі гривень за спробу незаконного перетину кордону.

Але в Даркнеті шахраї пропонують різні послуги, у тому числі й "допомогу" у незаконному виїзді з України військовозобов’язаним чоловікам. Ціна такої послуги 4 тисячі євро, 2 тисячі євро з яких потрібно сплатити як аванс.

"Оформлення протягом тижня через наш пункт проходу з супроводом. Після перевірки вашого закордонного паспорта даємо відповідь, чи можемо оформляти вас. Якщо все добре — оплачуєте 50% і подаємо ваші документи за наказом. Чекаємо на оформлення тиждень і надсилаємо вам наказ від ОВА на виїзд як водія гуманітарної допомоги або працівника на склад. Потім погоджуємо дату виїзду, оскільки їдете з нашим водієм на вантажному авто", — кажуть шахраї.

Але, як правило, після отримання передоплати аферисти зникають і жодного громадянства і документів на виїзд чоловікам не надають. Але самі аферисти, звичайно, стверджують, що їм "обманювати не цікаво", оскільки нових клієнтів вони отримують за рекомендаціями від інших людей.

Також "Телеграф" розповідав про те, що особи з подвійним громадянством більше не зможуть виїжджати з України. Це стосується, зокрема, і громадян США.