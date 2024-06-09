Обновление данных в ТЦК: назван важный нюанс и список необходимых документов

Нужно брать с собой все документы, подтверждающие изменения этих самых данных

С введением нового закона о мобилизации у военнообязанных есть 60 дней, чтобы обновить свои военн-учетные данные, но есть важные нюансы, на которые нужно обратить внимание. В некоторых случаях мужчинам нужно сняться с воинского учета.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин, пишет Фокус. Он объяснил, возможно ли стать на учет в другом ТЦК без явки в свой "старый" ТЦК.

"В общем гражданин, который состоит на воинском учете и хочет сменить свое место жительства, сначала должен сняться с воинского учета по предыдущему месту жительства, потом встать на воинский учет по новому месту. Но если возникают форс-мажорные ситуации, например, сейчас война в Украине и человек является внутренне перемещенным лицом или его населенный пункт вообще находится под временной российской оккупацией, он может прибыть в ТЦК именно по своему новому месту жительства и встать на воинский учет без явки в свой "старый" ТЦК", — объяснил Истомин.

Он добавил, что с собой обязательно нужно иметь следующие документы: паспорт, код, военный билет или временное удостоверение, или удостоверение о приписке.

"Если мы говорим об обновлении данных, то нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих самых данных. Но если мы говорим об уточнении своих персональных данных, которые надо обновить в течение 60 дней, то сделать это можно вообще без посещения ТЦК, поскольку законом предусмотрено, что сделать это можно в ЦНАПе или даже с помощью приложения "Резерв+", — подытожил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Украины Руслан Горбенко рассказал, сколько людей нужно для мобилизации.