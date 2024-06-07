У Хмельницькому люди по 9 годин сидять без світла: диспетчер пояснила це дивно

Після 9 годин відключення світло дали лише на півтори години

У той час як українців обнадіяли, що ситуація в енергосистемі покращиться, щоправда ненадовго, "Хмельницькобленерго" залишає мешканців Хмельницького без світла на 9 годин поспіль. Люди сиділи без електрики з 21 години 6 червня до 6 ранку 7 червня.

Про це розповіла одна із мешканок міста, чий будинок належить до першої черги за графіками погодинних відключень, пише Telegram-канал "Хмельницький LIVE". Хмельничанка звернулася за роз’ясненнями до диспетчера обленерго, але не отримала зрозумілої відповіді.

"Диспетчер обленерго аргументувала це тим, що нібито "під час тривоги електроенергію не включать і не відключають". Коли я їй підтвердила те, що світло вимикали під час тривоги, почула у відповідь: це аварійне. Перевірила на сайті. Там зазначено – погодинне. Говорю про це диспетчеру, а вона просто кидає трубку", — розповіла мешканка одного з будинків.

Зазначається, що електроенергію мешканцям адрес першої черги дали о 6-й ранку, проте всього на півтори години. З 07:30 обленерго застосувало погодинні відключення.

Згідно з графіками погодинних відключень, перша черга мала отримувати електроенергію з 3 до 6 години. З 6 до 9 мало бути відключення, з 9 до 12 — можлива відсутність електрики, а з 12 до 15 — світло має бути. Електропостачання у Хмельницькій області, згідно з графіками, відключається на три години, після чого можуть додатково не давати його ще три години.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота попередив, що Україна не зможе швидко відновити зруйновані Росією енергооб’єкти. А якщо союзники й надалі вестимуть нерішучу політику, то країні загрожує енергетична катастрофа.