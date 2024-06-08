Усього на декілька годин: українцям розповіли, які графіки відключень діятимуть у неділю, 9 червня

Відключатимуть у рази менше

У неділю, 9 червня, українців очікує в рази менше годин відключень світла за графіками. Так обмеження діятиме лише ввечері й триватиме дві години.

Про це повідомляє Укренерго. Відключення стосуватимуться як промислових, так і побутових користувачів.

"Завтра, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що графіки погодинних відключень не поширюються на обʼєкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

Нагадаємо, що з суботи, 8 червня, в Україні в тестовому режимі запрацював новий, м’якіший порядок застосування графіків погодинних відключень електроенергії. У результаті періоди відключень мають стати коротшими, що вже відбувається у деяких регіонах. Пов’язано з тим, що ліміти споживання, що виділяються на кожну область, мають зрости.

Раніше "Телеграф" писав, що на суботу, 8 червня, стабілізаційні відключення електроенергії за графіками було заплановано на 16:00, проте ДТЕК змінив час. Так відключати світло почнуть на дві години пізніше — з 18:00 і до опівночі.