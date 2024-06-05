"Вони нас тролять": Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів, у мережі сміються

В "Укренерго" поки що ніяк не прокоментували свою закупівлю

НЕК "Укренерго", яка регулює графіки відключення світла в Україні, оголосила тендер від 3 червня на закупівлю кондиціонерів "для потреб апарату управління". Загалом планують витратити 629 тисяч гривень на чотири кондиціонери.

Подробиці розміщено в системі держзакупівель Prozorro. Примітно, що в соцмережах компанії неодноразово нагадували, що саме кондиціонери споживають найбільше електроенергії та закликали ними не користуватися.

Тендер триватиме з 3 до 11 червня. Згідно з ним, компанія планує купити чотири комплекти систем кондиціювання. У вартість вже закладено їх встановлення:

Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережним адаптером SC-BIKN2-E та дротом керування RC-EX3A

Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9 кВт 2,1/2,3 кВт в комплекті з мережним адаптером SC-BIKN2-E

2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

В одному з недавніх повідомлень компанії в соцмережі сказано, що графіки відключень світла в літні місяці будуть жорсткішими, ніж навесні чи взимку. Річ у тому, що українці частіше користуватимуться кондиціонерами на тлі підвищеної температури повітря.

"Сильна спека також негативно впливає на роботу сонячних панелей і при надвисоких температурах вироблення сонячної енергії буде нижчим, ніж зараз. А споживання буде вищим, адже люди включатимуть кондиціонери та вентилятори. Тому в спекотні місяці графіки відключень можуть бути жорсткішими", — йдеться в одному із повідомлень в офіційному Telegram "Укренерго".

У мережі дехто з гумором, а дехто з обуренням відреагував на таку новину. СЕО компанії YASNO Сергій Коваленко зазначив, що поки що українці сміються, то кондиціонери дають у систему "350 МВт" на день. Найбільше українців вразило абсурдність ситуації, адже буквально за кілька годин до того, як стало відомо про тендер, в "Укренерго" попросили населення відмовитися від використання кондиціонерів. Реакції самої компанії на час виходу публікації немає.

Також "Телеграф" розповідав про те, що світла може не бути по 10 годин. Експерт пояснив причину та назвав, у якому разі цього вдасться уникнути.