Как проверить, есть ли субсидия: пошаговая инструкция

Субсидию начисляют на карту или можно получить на почте

Субсидия в Украине начисляется домохозяйствам, которые не могут самостоятельно платить за коммунальные услуги их полную стоимость. Некоторые люди имеют право на получение как субсидии, так и льготы, однако нужно выбрать только один вид помощи. Если вы выбрали субсидию и подали документы на ее получение, ответ должен поступить в течение 10 дней. Если же в документы закралась ошибка, из Пенсионного фонда должны об этом сообщить.

Пенсионный фонд отмечает, что получить уведомление о назначении, не назначении или отказе в предоставлении субсидии можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Чтобы зайти на портал, нужно сначала авторизоваться через квалифицированную электронную подпись или иным способом, зайти в раздел "Мои сообщения" и в "Индивидуальных сообщениях" будет находиться ответ. Также там можно найти сообщение о том, что вы имеете право на получение субсидии, если вы не пользуетесь им, но можете ее получить.

Подать документы на получение субсидии можно несколькими путями: придя лично в Пенсионный фонд, через ЦНАП, ответственный в территориальном совете, на портале Пенсионного фонда, портале "Действие", почту или через приложение Пенсионного фонда для смартфонов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что размер субсидии для своей семьи можно сосчитать самостоятельно. Для этого нужно рассчитать по простой формуле сумму обязательного платежа. Следует знать суммарный доход семьи, количество зарегистрированных или фактически проживающих членов, а также размер жилищно-коммунальных начислений.