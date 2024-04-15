Кадрові зміни в РНБО: Зеленський призначив нового заступника секретаря, подробиці

Указ про призначення вже опубліковано на сайті Офісу Президента

Сьогодні, 15 квітня, у складі Ради національної безпеки та оборони відбулися чергові кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський підписав Указ про звільнення Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на його місце Андрія Кононенка.

Відповідні укази оприлюднені та опубліковані на сайті Офісу Президента. Так, в Указі №228/2024 йдеться:

"Звільнити Соловйова Олексія Станіславовича з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Одночасно з першим Указом було опубліковано другий, №229/2024:

"Призначити Кононенка Андрія Валерійовича заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Варто зазначити, що Олексій Соловйов обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з 25 лютого 2020 року. Він має чотири вищі освіти, автор 122 публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, 2-х національних навчальних посібників, 5 монографій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як колишній секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував своє звільнення з посади. За власну роботу на користь держави йому не соромно і він вдячний за цю можливість.