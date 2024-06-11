Щоденна оплата та робота на дому: в Україні шукають працівників на гідну зарплату

Працювати потрібно мінімум 2-3 години

Віддалена робота у режимі онлайн набирає все більшої популярності на ринку праці. Так у Києві пропонується робоче місце з щоденною оплатою, а також заробітком у 20 тисяч грн за місяць.

Відповідна вакансія розміщена на одному із сайтів пошуку роботи та підбору персоналу. Зазначається, що шукають помічника введення даних.

Робота підійде як основна робота та як підробіток. Ба більше, працювати можна з будь-якого гаджета — телефон, компʼютер, планшет.

Матеріали для оцифрування надаються у рукописному вигляді, а друкувати потрібно в Word. Зазначається, що робота вимагає мінімум 2-3 години на день.

Серед вимог наведені наступні:

вік не має значення — підходить для будь-якого віку;

базові навички роботи з Word — вміти робити введення та виконувати базові операції з документами;

необхідне обладнання — телефон, планшет чи ноутбук;

уважність — пильність під час введення та перевірки даних;

відповідальність — вміння дотримуватися термінів та якісно виконувати роботу;

бажання працювати — мотивація та готовність приділяти роботі від 2 до 3 годин на день;

комунікабельність — здатність ефективно спілкуватися з колегами та керівництвом.

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