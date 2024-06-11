"Нужны рабочие руки": Зеленский рассказал, будут ли украинцев принуждать возвращаться из-за границы

В Украине нужно восстанавливать инфраструктуру

Президент Владимир Зеленский поддерживает решение украинцев уже сейчас возвращаться в Украину. Он считает, что эти граждане могут помочь в восстановлении инфраструктуры.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине 11 июня. По его словам, глобальное обновление в Украине начнется только после окончания войны.

"По окончании войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство, будут рабочие места, будет безопасность. Я считаю, что будет большая мотивация", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что государство не может заставлять украинцев возвращаться на Родину. В то же время, он отметил, что поддерживает решение тех, кто готов вернуться в Украину.

Президент заявил, что сейчас в Украине нужны рабочие руки. По его словам, нужны люди, которые смогут восстанавливать поврежденную инфраструктуру, а также работать на предприятиях, чтобы помогать армии.

Напомним, заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняк считает, что ограничение предоставления консульских услуг для мужчин за границей не будет иметь эффекта для возвращения в Украину военнообязанных. Власть вряд ли достигнет желаемого эффекта.