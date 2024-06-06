Зеленський чесно відповів, чи сподівається на український "День Д" (відео)

Президент коротко поспілкувався з журналістами

Володимир Зеленський сподівається, що одного дня в Україні відбудеться така ж масштабна військова подія, як і висадка союзників у Нормандії. Про це очільник держави сказав під час участі в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії, цікаві факти про яку ми зібрали в окремому матеріалі.

Відео на якому у Зеленського спитали, чи сподівається він на "десант в Україні" за аналогією "Дня Д" з’явилося у мережі X. Його опублікував один з користувачів мережі X.

"Містере Зеленський, чи сподіваєтеся ви на висадку десанту в Україні?", — запитав журналіст.

"Так, я сподіваюсь", — коротко відповів очільник України.

Також в мережі з’явилося відео, на якому ветеран Другої світової війни намагався поцілувати руку Зеленського та назвав його героєм, на що президент України спробував зупинити його та відповів: Ви врятували Європу.

"Ви – рятівник свого народу… У мене сльози на очах. Ви – герой", — мовив ветеран.

"Ні, це ви врятували Європу", — відповів Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський разом із першої леді Оленою Зеленською взяли участь в урочистостях з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії.

Під час цього візиту до Франції Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом. А вже після урочистих заходів до річниці висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни Зеленського чекають у Парижі.

Висадка в Нормандії або День "Д"

Висадка в Нормандії стала найбільшою морською операцією в історії. Вранці 6 червня 1944 року війська США, Канади та Великої Британії висадилися на пляжі Нормандії. Тисячі десантників висадилися як в тилу, так і на березі.

Менш ніж за тиждень, 11 червня, пляжі повністю контролювалися силами союзників. Відкрилася дорога до звільнення Західної Європи. За деякими оцінками, понад 4000 військовослужбовців союзників загинули під час тієї спецоперації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський жорстко розкритикував головного союзника України.