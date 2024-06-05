Під крики "ганьба" і "вбивці": обурені жінки з Житомирщини вийшли на мітинг під ТЦК (відео)

Поліція працює на місці

У середу, 5 червня, обурені жінки у Баранівці, що на Житомирщині вийшли на мітинг до місцевого ТЦК. Вони вимагають понесення покарання за ймовірне побиття та смерть 32-річного Сергія Ковальчука.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. У коментарі "Журналу Житомира" заступниця начальника відділу комунікацій Головного управління поліції в Житомирській області Іванна Сілецька поінформувала, що на місці протесту правоохоронці забезпечують порядок. У данній справі з факту ймовірного побиття проводиться досудове розслідування.

"Поліція у Баранівці забезпечує безпеку під час протесту під ТЦК. Подробиці краще уточнити в місцевому ТЦК", — відповіла Іванна Сілецька.

Що передувало

У місті Баранівка Житомирської області 32-річний чоловік помер після візиту у ТЦК. Родичі заявляють, що там його побили, а у Житомирському обласному ТЦК та СП запевняють, що чоловіка "схопив" епілептичний напад, що й стало причиною смерті. За словами батька, його сина вбили. Проте син жив окремо від батьків та як йому вручали повістку, вони не бачили. Чоловік не був військовозобов'язаним, бо хворів на епілепсію. Однак вони сумніваються, що саме вона стала причиною його смерті, бо тіло померлого має сліди травмування.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі у Саксаганському ТЦК 5 травня помер чоловік. Він проходив ВЛК і готувався на відправку до навчального центру, а смерть, за даними ТЦК, сталася "внаслідок раптового різкого погіршення стану здоров’я".