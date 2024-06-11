"Сир" чи "творог": мовознавець пояснив, як продукт правильно називається українською

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Все більше українців переходять на повсякденне спілкування українською мовою. Проте вони часто вживають фрази, запозичені з російської.

Зокрема, це стосується російського слова "творог". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

Він пояснив, що в українській мові такого слова не існує. За словами мовознавця, його розповсюдження стало результатом російського впливу.

Він підкреслив, що в українській мові є слово "сир". Наприклад, вареники роблять з сиром, а також роблять сирний пиріг. Водночас мовознавець зазначив, що сиром називається і твердий молочний продукт, з яким роблять бутерброди, і м’який молочний продукт, з якого роблять сирники.

Крім того, Авраменко підкреслив, що молочні продукти не варто називати "молочкою". За його словами, цього словам також не існує в українській.

"Не називайте молочні продукти "молочкою". Це не українське слово. У нашій мові є давнє слово на позначення молочних продуктів – набіл", – пояснив мовознавець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українською називати "наволочку" і "простинь".