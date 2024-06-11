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Какие предприятия могут получить бронь для сотрудников на год: объяснение Минэкономики

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Если они отвечают требованиям, то получат бронь на 12 месяцев
Если они отвечают требованиям, то получат бронь на 12 месяцев. Фото Коллаж "Телеграф"

Всего есть 7 критериев

В Министерстве экономики объяснили, как предприятия признают критически важными и предоставляют им бронь от мобилизации для сотрудников. Всего есть семь критериев.

В большинстве случаев они касаются финансовой составляющей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Бронирование могут получить те предприятия, которые подходят хотя бы по 3 из 7 критериям. В таком случае дают бронь на год (до обновления постановления правительства №76 этот срок составлял 6 месяцев).

Критерии для признания предприятия критически важными:

  • платит налог в бюджеты более 1,5 миллиона евро (в сумму не входят таможенные пошлины);
  • не имеет задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ);
  • имеет поступления в иностранной валюте более 32 миллионов евро (не учитываются ссуды и кредиты);
  • средняя зарплата на предприятии не меньше средней зарплаты в регионе по состоянию на 4 квартал 2021 года;
  • является стратегически важным для безопасности и экономики государства (перечень указан в постановлении №83);
  • имеет важное значение для экономики или обеспечения нужд граждан;
  • является резидентом "Дия. Сити" (это правовое и налоговое пространство для IT-компаний).
Как получить бронь, 7 критериев для предприятия

Ранее "Телеграф" сообщал, что изменилось после обновления постановления правительства №76. Именно эти изменения позволили многим предприятиям забронировать всех военнообязанных мужчин. В том числе и имеющих дефицитную военную специальность.

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#Минэкономики #Мобилизация #Бронирование #Бронь