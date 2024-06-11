Какие предприятия могут получить бронь для сотрудников на год: объяснение Минэкономики
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Всего есть 7 критериев
В Министерстве экономики объяснили, как предприятия признают критически важными и предоставляют им бронь от мобилизации для сотрудников. Всего есть семь критериев.
В большинстве случаев они касаются финансовой составляющей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Бронирование могут получить те предприятия, которые подходят хотя бы по 3 из 7 критериям. В таком случае дают бронь на год (до обновления постановления правительства №76 этот срок составлял 6 месяцев).
Критерии для признания предприятия критически важными:
- платит налог в бюджеты более 1,5 миллиона евро (в сумму не входят таможенные пошлины);
- не имеет задолженности по уплате единого социального взноса (ЕСВ);
- имеет поступления в иностранной валюте более 32 миллионов евро (не учитываются ссуды и кредиты);
- средняя зарплата на предприятии не меньше средней зарплаты в регионе по состоянию на 4 квартал 2021 года;
- является стратегически важным для безопасности и экономики государства (перечень указан в постановлении №83);
- имеет важное значение для экономики или обеспечения нужд граждан;
- является резидентом "Дия. Сити" (это правовое и налоговое пространство для IT-компаний).
Ранее "Телеграф" сообщал, что изменилось после обновления постановления правительства №76. Именно эти изменения позволили многим предприятиям забронировать всех военнообязанных мужчин. В том числе и имеющих дефицитную военную специальность.
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